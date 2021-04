"Gouden optocht" met meer dan twintig mummies trekt door straten van Caïro

De toegang tot de optocht werd strikt beperkt, de Egyptenaren konden alles op televisie of internet volgen. Het Nationaal Museum van de Egyptische beschaving ligt in het zuiden van Caïro. De mummies zijn pas vanaf 18 april te bekijken. Ze zullen er in betere omstandigheden bewaard en tentoongesteld kunnen worden dan in hun huidige verblijfplaats aan het Tahrirplein, waar ze in een kleine zaal stonden opgesteld zonder veel extra uitleg. Maar volgens critici is het een grote propagandashow en een poging van het Egyptische regime om de erfenis van Tahrirplein te vergeten.