Arts intensieve zorg Geert Meyfroidt: "Voor niet-covidzorg wordt het extreem krap, we stellen uit wat we kunnen"

De ziekenhuizen moeten ten laatste tegen dinsdag opschalen naar de zogenoemde fase 2a, dat betekent dat 60 procent van alle erkende bedden op intensieve zorg beschikbaar moet zijn voor covidpatiënten. Dat komt neer op 1.200 erkende bedden, en dan komen er nog eens 300 extra bedden bij buiten intensieve zorg. Er blijven op de intensieve afdelingen nog een 800-tal bedden over voor niet-covidpatiënten.

Aan de kant van niet-covidzorg wordt het "extreem krap", zegt Meyfroidt. "Het enige wat we kunnen doen, wat we kunnen kiezen, is niet-geplande ingrepen die intensieve zorg vereisen, uitstellen. Alles wat enigszins uitgesteld kan worden, wordt nu opnieuw uitgesteld. Dat is elke keer opnieuw een dramatische keuze", beklemtoont Meyfroidt. "Dat zijn mensen met een ernstige aandoening, denk aan kanker of hartziekten, die wachten op een ingreep en die nu opnieuw moet worden uitgesteld", zegt Meyfroidt.