Brandweer Merksplas stut gevel van woning van collega-brandweerman

Rond 14 uur heeft de bestuurster van een auto heel wat ravage aangericht in de Albertstraat in Merksplas. Toen ze met haar auto wilde vertrekken, reed ze voorwaarts tegen de gevel van een woning. Die woning raakte slechts licht beschadigd. Daarbij raakte de bestuurster in paniek en reed ze in volle vaart achterwaarts weg. Aan de overkant van de straat beschadigde ze 2 geparkeerde auto's. Ze maakte een U-bocht en kwam met haar auto tot stilstand tegen de gevel van een andere woning.

De bewoner van de beschadigde woning is een brandweerman bij het korps van Merksplas. Hij verwittigde zijn collega's en die hebben de woning gestut. De voorgevel is achteruit gedrukt en gescheurd. Binnenin is de woning ook gescheurd en de radiator stuk. De woning blijft wel bewoonbaar.

De bestuurster van de auto, een 63-jarige vrouw uit Merksplas, is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Ze raakte lichtgewond.