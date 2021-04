Burgemeester Geel na fakkeltocht tegen coronamaatregelen: "Boos en ontgoocheld"

Burgemeester Vera Celis (N-VA) klinkt erg boos: "Wat er gisteravond gebeurd is, kan absoluut niet." Een vierhonderdtal mensen trok met fakkels door de straten van Geel om een andere aanpak van het coronabeleid te vragen. Die manifestatie was aangevraagd en had de toelating gekregen van het stadbestuur: "We hadden een aanvraag gekregen voor een rustige, serene fakkeltocht door de organisatie Re-Start Life. Toen we die organisatie opzochten, bleek het om een burgerbeweging te gaan die versoepelingen vraagt van de coronamaatregelen."

Op sociale media circuleren beelden van de fakkeltocht. De tekst gaat verder onder de tweet: