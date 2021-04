Hoop je sneller gevaccineerd te raken? Schrijf je vanaf dinsdag in op centrale reservelijst

Registreren op de reservelijst kan heel eenvoudig via qvax.be. "Je schrijft je in met je rijksregisternummer, je selecteert je vaccinatiecentrum en je geeft je beschikbaarheden door voor de volgende zeven dagen", legt Frank Robben van ICT-integrator Smals uit. "Je kan het systeem vragen om je beschikbaarheden wekelijks te herhalen of je geeft ze elke week opnieuw zelf in."

De volgorde volgt de regels van de vaccinatiestrategie, per leeftijd. Een jongere, gezonde persoon hoeft zich dus niet te haasten. Het doel van de reservelijst is om zo veel mogelijk beschikbare dosissen te kunnen gebruiken, want elke dag gaan er wel verloren door mensen die niet op hun vaccinatieafspraak komen opdagen.

Vanaf donderdag 8 april zal je ook via mijngezondheid.belgie.be of via myhealthviewer.be kunnen nagaan of je aangeduid bent als risicopatiënt en dus eerder uitgenodigd zal worden om je te laten vaccineren. "Mocht er toch nog iemand vergeten zijn, dan kan de huisarts nog een aanpassing doen", zegt Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie.