Vanaf morgen kan je je inschrijven op de vaccinatie-reservelijst, maar hoe werkt ze? En kom je dan vroeger aan de beurt?

Deze week zal de landelijke reservelijst al gebruikt worden in Roeselare en Deinze. Geleidelijk aan hoopt de tasforce dat die over heel Vlaanderen zal uitgerold worden. In Wallonië doen meteen al de 9 grote vaccinatiecentra mee. In Brussel is dat ook het geval. In die 2 gewesten zijn bewoners ook niet zo strikt gebonden aan het hen toegewezen vaccinatiecentrum.