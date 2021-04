Jordaanse ex-kroonprins zegt dat hij onder huisarrest is geplaatst

Koning Abdullah volgde in 1999 zijn vader Hussein op als koning. Hij duidde zijn halfbroer Hamzah aan als kroonprins, maar trok dat in 2004 weer in "om hem te bevrijden van zijn beperkingen als kroonprins en hem de vrijheid te geven voor andere koninklijke missies". Momenteel is prins Hussein kroonprins, de oudste zoon van Abdullah.

Jordanië geldt is een relatief stabiel land in het woelige Midden-Oosten en is een belangrijke bondgenoot in de regio van de Verenigde Staten.