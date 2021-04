Waarom politiepaarden probleemloos alleen terugkeren naar kazerne: "Ze zijn véél slimmer dan wij denken"

Zowel de politie als professor Gasthuys vermoedt dat dit opvallende tafereel zich niet zou hebben afgespeeld als het maar om één paard ging. "Paarden hebben hun vrienden", zegt Gasthuys. "We krijgen in de kliniek soms ook twee paarden binnen, terwijl er maar één behandeld moet worden. Maar als het andere paard er niet bij is, is het onhandelbaar."

Wat volgens de politie wel erg opmerkelijk was: de paarden moesten op hun weg van het Ter Kamerenbos naar de kazerne in Etterbeek over twee rotondes. En die hebben ze gevolgd zoals het verkeersreglement voorschrijft dat je een rotonde neemt, in de juiste richting. Volgens Gasthuys is ook dit niet zo vreemd: "Als ze zo dikwijls in die buurt gaan wandelen en trainen, kennen ze hun weg en weten ze hoe het werkt."



De politie is blij dat de andere weggebruikers heel voorzichtig en rustig zijn gebleven in de buurt van de paarden, anders had het wel slecht kunnen aflopen. Ook professor Gasthuys benadrukt dat het heel fout had kunnen eindigen. "Als paarden niet met de situatie vertrouwd zijn en in paniek slaan, dan kunnen er zware ongelukken gebeuren. Deze paarden worden net getraind om rustig te blijven in drukke en stresserende situaties."

Voor wie het zich afvraagt: de paarden waren bij hun terugkeer in de kazerne alweer rustig. Ze zijn niet gewond geraakt, en hun ruiters evenmin.