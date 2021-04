Vanaf vandaag moet je aan het raam zitten op de trein richting zee, Bart Tommelein: "Dit had kunnen vermeden worden"

De burgemeesters van de kustgemeenten en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen waren al langer vragende partij om iets te doen aan de reizigersstromen tijdens vakantieperiodes en op dagen met mooi weer. Volgens hen heeft de NMBS veel te weinig gedaan om de drukte op de treinen en in stations aan te pakken. Burgemeester Tommelein van Oostende vindt in dat licht dat de raamregel had kunnen vermeden worden.



"Het is natuurlijk een gevolg van het feit dat men al veel eerder maatregelen had moeten nemen. Vorig jaar zijn er ook problemen geweest op de treinen en in stations. Men had toen plannen om een systeem te maken dat de reizigersstromen beter zou beheersen. Men heeft daar niets mee gedaan."