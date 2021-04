Schokkende beelden tonen massa-executie in Tigray-regio en doen vermoeden van oorlogsmisdaden  toenemen

Deze videobeelden zijn "duidelijk bijzonder alarmerend", zegt Laetitia Bader van Human Rights Watch aan BBC. "We zien wat lijkt op ongewapende vastgehouden mannen, die worden geëxecuteerd”. Verder onderzoek is noodzakelijk, gaat de medewerker verder en zegt ook dat deze daden als "oorlogsmisdaden" beschouwd worden.



Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben eerder al meldingen gekregen van oorlogsmisdaden in deze regio, zowel van Ethiopische leger zelf als van het leger van buurland Eritrea. Zo bestaan er tientallen getuigenissen over moordpartijen, maar ook over plunderingen en massaverkrachtingen.



In een reactie op de videobeelden laat de Ethiopische regering aan BBC weten dat "posts en beweringen op sociale media niet als bewijs kunnen worden beschouwd".