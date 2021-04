Slovakije stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar dood van Jozef Chovanec

De 38-jarige Jozef Chovanec stierf in februari 2018, nadat de politie hem op het tarmac van de luchthaven van Charleroi had opgepakt en in een cel opgesloten. Tijdens die hardhandige interventie bracht een politieagente een Hitlergroet. Het onderzoek liep al twee jaar, toen het uitlekte in de krant en grote aandacht kreeg. Slovakije stelde zich meteen grote vragen bij de dood van zijn landgenoot. Het eiste dat de Europese Commissie een onderzoek zou instellen, omdat het geen vertrouwen had in de Belgische speurders. Intussen is ook een Slovaakse expert toegevoegd aan het onderzoeksteam.