Sommige scholen beslissen nu al om niet helemaal te openen na paasvakantie

"We hebben die beslissing nu al genomen om twee redenen", legt directrice Birgit Mylle van het Kardinaal van Roey-instituut uit aan VRTNWS. "Enerzijds omdat we heel graag al onze leerlingen terug naar school willen, maar alleen als het veilig kan - en daarvan zijn we nu niet overtuigd - en ten tweede omdat we voor een stukje zekerheid willen inbouwen voor onze leerlingen en onze collega's over de aanpak na de paasvakantie."

Daarom heeft Mylle beslist dat alleen de eerste graad voltijds naar school gaat tijdens de eerste twee weken na de paasvakantie. Voor de tweede en derde graad is er deeltijds afstandsonderwijs. "We hebben vooral van de leerkrachten positieve reacties gekregen omdat ze nu al zekerheid hebben gekregen", zegt ze. "Van de leerlingen en de ouders hebben we ook voornamelijk positieve reacties gekregen."

Katholiek Onderwijs Vlaanderen laat weten dat scholen vrij zijn om autonoom een beslissing te nemen. Op 12 april pleegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overleg met het onderwijsveld over de aanpak na de paasvakantie.