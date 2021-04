Tram ontspoort in Antwerpen en rijdt zich vast in de berm

"Net na vier uur vanochtend is een tram uit de sporen geraakt op de Ruggeveldlaan, bij een wissel op een kruispunt", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "De tram is in de berm beland en zit volledig vast. Er zijn al pogingen ondernomen om de tram weer los te trekken maar die zijn voorlopig niet gelukt."

Volgens Bruyns zal de hinder aan het kruispunt nog lang kunnen duren. "Er moet nu een kraan komen om de tram op te tillen en weer in de sporen te zetten. Gedurende die tijd is het voor het verkeer heel moeilijk om op het kruispunt te passeren."

De oorzaak van het ongeval is voorlopig nog niet gekend maar wellicht is de tram ontspoord na een menselijke fout. Op het ogenblik van de ontsporing zaten er geen passagiers in de tram.