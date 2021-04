Wachtrij schepen bij Suezkanaal weggewerkt, dagen nadat vastgelopen containerchip is vlotgetrokken

De scheepvaart via het kanaal moest dagen stilliggen nadat de Ever Given, een 400 meter lang en bijna 60 meter breed containerschip van het Taiwanese bedrijf Evergreen Marine, het Suezkanaal blokkeerde. Het schip was diagonaal vastgeraakt in het kanaal, waarbij de voor- en achterkant op de oevers vastzaten. Na bijna een week kon de Ever Given worden losgemaakt.