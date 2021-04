Aankondigingen op bussen MIVB worden dynamisch: Nederlands in Vlaanderen, tweetalig in Brussel

“Het kan niet de bedoeling zijn dat er tweetalige bussen in Vlaanderen rondrijden”, zegt De Coninck. “Wat De Lijn kan moet de MIVB ook kunnen. De Brusselse vervoersmaatschappij heeft verschillende lijnen met haltes in Vlaanderen en op dit moment zijn de aankondigingen op de bussen altijd tweetalig, ook op Vlaams grondgebied. Dit terwijl bij De Lijn en de NMBS de dynamische aankondigingen wel aangepast worden aan het taalgebied waarin ze zich bevinden. In 2011 bracht de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) al een advies uit over de berichtgeving aan bushaltes van de MIVB in Vlaanderen. Het is goed dat er nu ook werk wordt gemaakt van de eentalige aankondigingen op de bussen zelf.”