Corona-zelftests te koop in apotheek: "Kom niet allemaal dinsdagochtend om 9 uur een test kopen"

"Op dit moment ligt de voorraad nog niet in de apotheken. Amper een week geleden heeft de minister beslist dat wij de zelftests zullen verkopen. Pas dan is de hele verdeling op gang gekomen, dus het was alle hens aan dek", zegt Verpraet. "In de loop van volgende week zullen de apothekers de zelftesten hebben.



Verpraet wijst er wel op dat het aanbod mondjesmaat zal opgedreven worden. Apothekers zullen op 6 april nog niet over grote voorraden beschikken. "Dat mogen mensen niet verwachten, al hebben we er goede hoop op dat in de loop van de week voldoende testen ter beschikking zullen zijn. Maar hou er rekening mee dat je dinsdag misschien van een kale reis zult thuiskomen."

Je zult als klant onbeperkt zelftests zullen kopen, want er wordt niet gewerkt met limieten. Je betaalt de test zelf. Hij zal vermoedelijk rond de 8 euro kosten. De ongeveer 2 miljoen mensen die kunnen rekenen op een verhoogde terugbetaling via hun ziekteverzekering krijgen een andere regeling, weet Verpraet: "Zij zullen maar één euro per test betalen, met een maximum van twee testen per persoon per week."