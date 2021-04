Beveren brengt regenbogen en verdraagzaamheid tot op de schoolbanken

Beveren vindt die initiatieven belangrijk, omdat het onderwerp levendig moet blijven, en bespreekbaar moet zijn, zonder taboes. “Want de schokgolf die er in het begin was, die zal voorbij gaan”, zegt Van de Vijver nog. “En we moeten ervoor zorgen dat de boodschap voor verdraagzaamheid niet verloren gaat. Vandaar dat we nu moeten proberen om maatschappelijk iets te doen, om te proberen bij te sturen waar we kunnen. We kunnen er niet voor zorgen dat de maatschappij perfect wordt op dat vlak, maar het is belangrijk dat er aandacht is voor diversiteit en dat die open besproken kan worden.”