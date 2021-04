Broedende Ternatse slechtvalken, Zjertrude en Zjojef, dit jaar live te volgen

Het schouwspel is vanaf nu te volgen via een livestream. Op elk moment van de dag kan je dus kijken hoe het met het gezinnetje gaat en of er al een jong komt piepen. En dat kan via de website van Natuurpunt. De eerste geboorte wordt eind deze maand verwacht. Het is nog afwachten of alle vier de slechtvalkjongen het uiteindelijk zullen overleven en de kans zullen hebben om op te groeien. Als ze te weinig voedsel zouden hebben, geldt de wet van de sterkste: de oudste heeft dan de grootste overlevingskansen.