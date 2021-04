Campagneteam Trump maakt aanhangers nietsvermoedend duizenden dollars armer

Blatt, die in februari stief, dacht dat hij het slachtoffer was geworden van fraude, maar hij wist niet dat het om een legale manier ging om campagnegeld binnen te halen. Een onethische manier, vult The New York Times aan. Het is een legale methode, maar ‘oneerlijk, onethisch en ongepast’, zegt Ira Rheingold van de National Association of Consumer Advocates in de Amerikaanse krant.

De agressieve manier om aan geld te geraken van het Trump-team werd ingegeven door een tekort aan geld volgens de krant. Maar een woordvoerder van het team ontkent dat er oneerlijke praktijken hebben plaatsgevonden. "Onze campagne was gebouwd op de hardwerkende mannen en vrouwen van Amerika en het koesteren van hun investeringen was van het grootste belang bij alles wat we deden", klonk het bij het team.