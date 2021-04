Coronafeestje stilgelegd in Diksmuide: "Deze 7 jongeren hebben geen respect voor het harde werk van de zorgverleners"

In de nacht van zaterdag op zondag werden agenten van de politiezone Polder opgeroepen voor een coronafeestje in Diksmuide. "Andermaal bleek dat 7 jongeren tussen 18 en 20 jaar totaal geen respect hebben voor de zorgverleners en het zware werk dat zij uitvoeren", klinkt het bij hoofdinspecteur Walter Claes.

De organisator van het feestje was jongeman van 19 die eerder al een PV kreeg voor een corona-overtreding in Gent. Ook een andere feestvierder kreeg al eens een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen. "Helaas stelden we vast dat deze jongeren allemaal zeer duidelijk wisten dat ze de regels overtreden hadden. Ze hadden, naar eigen zeggen, zin in een feestje. We hoeven ons dus niet af te vragen waarom het virus blijft circuleren", besluit Claes.