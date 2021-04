Familie en vrienden nemen afscheid van tieners uit Oudsbergen en As na tragisch ongeval

Vrijdagavond rond 18 uur botste een auto op de Watering in Dilsen-Stokkem tegen een boom. Volgens Karen De Smedt van Brandweer Oost-Limburg werd het motorblok door de harde klap uit het voertuig geslingerd, waarna het in brand vloog. De passagier zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer maar alle hulp kwam te laat. Het 19-jarige en het 17-jarige slachtoffer komen respectievelijk uit Oudsbergen en As.

Beide tieners waren (oud)-leering aan het Sint-Augustiniusinstituut in Bree. De school ving zaterdagvoormiddag leerlingen en leraren op tijdens een intiem herdenkingsmoment. Op de plaats van het ongeval werden zaterdag bloemen neergelegd.

Vrijdagavond was de Watering volledig afgesloten voor het verkeer door de politie Maasland. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om het ongeval te bezoeken. Hoe de auto tegen de boom terecht kwam is nog onduidelijk.