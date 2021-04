Haspengouwse fruittelers klaar voor nachtvorst

Paniek is er bij fruitteler Piet Porreye uit Kerkom bij Sint-Truiden niet. "De fruittelers hier in de streek zijn er klaar voor. We hebben dit weekend alle nodige maatregelen genomen, ook al omdat er ook voor dit weekend al vorst was voorspeld, maar die is er niet geweest." Meer en meer fruitbomen staan volop in bloei, de vroege kersensoorten het eerst, maar nu staan ook de latere kersensoorten, de pruimenbomen en zelfs de peren al in bloei. Volgens fruitteler Piet hebben de zeer warme dagen van de afgelopen week alles in een stroomversnelling gebracht. "Op 2, 3 dagen tijd zagen we de boomgaarden veranderen", zegt hij.