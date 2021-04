Herman De Croo stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen: deze keer groet hij renners mét mondmasker aan

Het was zoon (en premier) Alexander De Croo die zijn vader vorig jaar betrapte. "Alexander belde me op en vroeg me: "Waar is je masker?" Ik was het stomweg vergeten in al mijn enthousiasme", vertelde Herman De Croo vorig jaar aan onze redactie. Het gevolg? Een coronaboete van 250 euro. De Croo was meteen de enige die vorig jaar een boete kreeg omdat hij de coronamaatregelen tijdens de Ronde van Vlaanderen overtrad.