Infrabel geeft startschot voor Limburgse spoorwerf. Tot 25 april grote hinder voor treinverkeer rond Hasselt

“De spoorinfrastructuur was eerst en vooral toe aan vernieuwing”, licht woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit toe. “Anderzijds moesten treinen bij het binnen en buiten rijden van het station van Hasselt vaak wachten. Het ombouwen van het spoorrooster zal zowel het reizigers- als goederenverkeer ten goede komen, en de toegankelijkheid van en naar Hasselt verbeteren.”

Infrabel grijpt de gelegenheid aan om een maximum aantal werken te combineren. “Naast de vernieuwing van het spoorrooster in het station van Hasselt zullen er ook ETCS- en seininrichtingswerken plaatsvinden”, vervolgt Petit. “Verder zal het tweede spoor over de brug van het Albertkanaal in Kuringen worden afgewerkt. Samen met de NMBS werken we ook gefaseerd verder aan de perrons in het station van Hasselt en starten we met de perronwerken in het station van Kiewit."