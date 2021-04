Jordaanse prins Hamzah: betrokken bij complot of slachtoffer van lastercampagne?

In elk geval is het duidelijk dat er op zijn minst sprake is van onenigheid in de koninklijke familie. Wordt de populaire prins Hamzah beschouwd als bedreiging voor het gezag van koning Abdullah, zijn halfbroer?

Na het overlijden in 1999 van koning Hoessein - hun vader - duidde de kersverse koning Abdullah Hamzah aan als kroonprins. Vijf jaar later ontnam hij hem die titel weer, zonder iemand anders aan te duiden. In 2009 werd prins Hoessein aangeduid als kroonprins, de oudste zoon van Abdullah. Is prins Hamzah op een zijspoor gezet?

"Ik hoop dat waarheid en gerechtigheid zullen overwinnen voor alle onschuldige slachtoffers van kwaadwillige laster", twittert koningin Noor. Zij is de vierde echtgenote en de weduwe van de overleden koning Hoessein, en de moeder van prins Hamzah. Koning Abdullah is de zoon van koning Hoessein en diens tweede echtgenote, prinses Muna.