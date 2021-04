Keukenbrand verwoest woning in Ingelmunster

Een rijwoning in de Gentstraat in Ingelmunster is volledig verwoest na een zware keukenbrand. Een buurman probeerde het vuur nog te blussen met een blusapparaat, maar dat lukte niet. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand geraakte gewond, maar de woning is wel onbewoonbaar.