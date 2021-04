Lichaam gevonden in kanaal Schoten, doodsoorzaak nog niet bekend

In het Kempisch Kanaal in Schoten is gisteren het lichaam van een man gevonden. Een voorbijganger merkte het lichaam rond 16.00 uur op en verwittigde de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de man in het water is terechtgekomen, al zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het Antwerps parket heeft een autopsie aangevraagd om de doodsoorzaak te achterhalen.