Lockdownfeestjes stilgelegd in Antwerpen: onder meer tapkraan, discolichten en slaapzaal aangetroffen

Allereerst vermoedde de politie dat er een lockdownfeestje gaande was in een pand op de Noorderlaan, vlakbij het politiekantoor. Met toestemming van het parket ging een mobiele ploeg binnen. De agenten troffen er een goed georganiseerd evenement aan met 23 personen.

Het feest was voorzien van een tapkraan, tafels, stoelen, feesttentjes en discolichten. Achteraan in het pand vond de politie nog een slaapzaal, die was ingericht voor de feestvierders om te overnachten. Alle aanwezigen kregen een proces-verbaal, net als de organisator van het feest.