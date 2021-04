Mode Unie ziet "dramatische" eerste week met verkoop op afspraak: "Bijna 60 procent minder omzet"

Mode Unie vraagt dat de maatregel om verplicht op afspraak te verkopen, afgeschaft wordt, "te meer omdat virologen en politici van in het begin unaniem akkoord zijn dat de besmettingsgraad in winkels te verwaarlozen is", klinkt het.

In elk geval vraagt de sectorfederatie meer financiële steun. Begin deze week bleek namelijk dat niet-essentiële winkels die op afspraak moeten werken, beschouwd worden als "open". Daardoor hebben ze geen recht op het dubbel overbruggingsrecht als compensatie, in tegenstelling tot wat de regering eerder had gezegd.

"De financiële reserves van modehandelaars zijn op na twee lockdowns, we stevenen af op een derde rampzalig verkoopseizoen, dit rekken we niet meer", besluit Mode Unie.