Nieuw in Lokeren: bloesemwandeling bij fruitteler

“Momenteel is het nog iets te vroeg om bloesems te zien. Door het mooie weer van de voorbije week is er wel een boost geweest in de perenbomen, en die zullen vanaf volgend weekend dan ook bloeien. Vanaf volgende week kan je dan 2 weekends de perenbloesems komen bewonderen, en dan komen ook de appelbomen in bloei te staan. Omdat we geen massa volk over de vloer mogen krijgen, moeten mensen met hun bubbel inschrijven op de website www.fruitsappen-verhofstede.com en om de 10 minuten kan er een groepje starten met de wandeling”, legt An van fruitteeltbedrijf Verhofstede nog uit. “En wie wil komen, zal snel moeten zijn, want er is al veel interesse!”