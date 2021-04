Onrust in Noord-Ierland: politie bekogeld met benzinebommen, 27 agenten gewond

Vrijdagavond raakten in totaal zeventwintig agenten gewond bij rellen in Belfast en Londonderry. Zo raakten in de stad Belfast 15 agenten gewond. De agenten werden er bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen.

Oorzaak van de protesten is de boosheid van de Loyalisten en unionisten in Noord-Ierland, die bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven, over de post-brexit-handelsafspraken. Ze hebben volgens hen barrières gecreëerd tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.



In de stad Londonderry raakten 12 agenten gewond. De politie kreeg melding van bijeenkomsten van jongeren en werd bij aankomst bekogeld met onder meer vuurwerk en benzinebommen. Ook de dagen voordien was het al onrustig in Londonderry.

De spanningen liepen de voorbije dagen verder op, na een controversiële beslissing om 24 politici van de partij Sinn Fein niet te vervolgen. Sinn Fein ijvert voor een verenigd Ierland. De politici waren aanwezig op een druk bijgewoonde republikeinse begrafenis ondanks coronabeperkingen, bovendien droegen verschillende geen masker. Voor de rellen van vrijdag zullen zeker zeven mensen voor de rechter moeten verschijnen. Onder hen ook drie tieners, van 13, 14 en 17 jaar.