Tientallen doden na zware overstromingen in Indonesië, vrees dat heel wat slachtoffers bedolven zijn onder de modder 

Op het eiland Flores raakten tientallen huizen bedolven onder modderstromen. Wegen en bruggen werden vernield door het noodweer. Bij de hulpverlening werden honderden mensen, maar de reddingswerkers raken moeilijk ter plaatse. Het eiland kan enkel over zee worden bereikt, maar door het noodweer is het extra moeilijk om de oversteek te maken. Bovendien is de stroom op verschillende plaatsen uitgevallen, wat opnieuw de hulpverlening bemoeilijkt. De hulpdiensten vrezen dat heel wat slachtoffers nog bedolven zijn onder de modder. Veel mensen zijn bovendien op de vlucht voor het noodweer.

Ook in Oost-Timor vielen bij een aardverschuiving in een van de buitenwijken van de hoofdstad Dili acht doden. Het presidentiele paleis is ook ondergelopen.

Bovendien is het slechte weer in de regio nog niet voorbij, er wordt een orkaan verwacht.