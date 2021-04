Paaseitjes als symbool van verdraagzaamheid

Bahattin Koçak was een van de vrijwilligers die de paaseitjes uitdeelden in Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Genk. "Iets wat misschien ongewoon lijkt daar wij als moslims niet echt Pasen vieren zoals de christenen", zegt hij. "Toch doen we het omdat we ons steentje willen bijdragen voor een sterke samenleving". Een deel van de doosjes is geschonken aan kansarme gezinnen.