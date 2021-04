BEKIJK - onderzoek naar jongeren die een feestje bouwen op een overvolle trein, beelden worden geanalyseerd

De gemoederen bedaarden niet nadat de trein vertrokken was. En de NMBS riep de hulp in van de spoorwegpolitie. Die kwam een eerste keer tussenbeide in het station van Ottignies. Toen de orde ietwat hersteld was, vertrok de trein met veel vertraging opnieuw. Maar in Brussel was een nieuwe interventie van de politie nodig. De jongeren zetten het daar op een lopen en er zijn nog geen arrestaties verricht.