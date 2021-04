Paus tijdens traditionele paasboodschap: "Deel vaccins met arme landen"

Paus Franciscus heeft zondag tijdens zijn traditionele paasboodschap "Urbi et orbi" de internationale gemeenschap opgeroepen tot solidariteit met de armste landen als het gaat om de verdeling van coronavaccins. Voor het tweede jaar op rij hield hij zijn homilie in de Sint-Pietersbasiliek. In niet-coronatijden gebeurt dit buiten op het Sint-Pietersplein, in aanwezigheid van tienduizenden toeschouwers.