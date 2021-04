Politie Zennevallei op zoek naar man die met "gestolen bestelwagen" in  gebouw rijdt

Nog geen uur later krijgt de politie een tweede oproep binnen van een ongeval in de Eugène Ghijsstraat in Sint-Pieters-Leeuw. ”Een bestelwagen was in de gevel van de voormalige Michelin-fabriek terechtgekomen", zegt de woordvoerder. "Al snel werd duidelijk dat het om de bestelwagen ging die eerder werd meegenomen bij de man uit Sint-Pieters-Leeuw. Van de bestuurder was geen enkel spoor, vermoedelijk sloeg hij op de vlucht. Het onderzoek naar de mogelijke bestuurder en wat er precies gebeurd is, is nu bezig."