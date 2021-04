Diepste scheepswrak ooit in beeld gebracht: USS Johnston ligt 6,5 kilometer onder wateroppervlak   

De Amerikaanse destroyer zonk op 25 oktober 1944 bij de Slag bij Samar, een van de vier zeeslagen die gekend zijn als de Slag in de Golf van Leyte, een van de grootste gevechten in de geschiedenis van de maritieme oorlogsvoering. Die slag betekende ook het begin van het einde voor de Japanse marine in de Tweede Wereldoorlog.

141 van de 327 bemanningsleden van de USS Johnston konden gered worden. Expeditieleden hebben tijdens de duik naar het wrak nu hun eer betuigd aan de "dappere bemanning". De data en beelden van de duik zullen ook doorgegeven worden aan de Amerikaanse marine.

Een foto van de USS Johnston (DD-557), genomen op 27 oktober 1943: