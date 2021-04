Vandalisme in Peutiebos loopt uit de hand: "Het bos sluiten zou oplossing zijn, maar kan natuurlijk niet"

Bij Natuurpunt werd ook al melding gemaakt van jongeren die in een droger stuk bos met brommers rijden waar het niet mag. "Of die jongeren er iets mee te maken hebben, weet ik niet. Maar dat het Peutiebos en dan vooral de kant van het bos in Machelen geviseerd wordt, dat is duidelijk", stelt Poesmans. "Het is soms om er de moed bij te verliezen. Soms zou ik willen dat we het bos konden sluiten, maar dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Spijtig dat er altijd een aantal mensen zijn die het wandelpad moeten verlaten en van alles vernielen."