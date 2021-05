5 redenen om te zwemmen in open water: verhoog je geluk en red levens

Vanaf het verlengde Hemelvaartweekend, dat donderdag begint, kunnen we in bepaalde kustgemeenten al veilig in zee gaan zwemmen in bewaakte zones. Onder meer Oostende, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist zetten dan redders in. De zomer is het ideale seizoen om eens te gaan zwemmen in open water, in zee of in een meer. Momenteel is het water nog vrij koud, en het is misschien nog wat vroeg om ervoor te gaan, maar de watertemperatuur zal snel stijgen de komende weken en maanden. Overwin je koudwatervrees, en je zal beloond worden, want zwemmen in open water heeft heel wat voordelen!