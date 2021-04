Auto gaat uit de bocht tegen elektriciteitspaal: "Kabels van de buurvrouw zo uit de muur gerukt"

In Nijlen is deze voormiddag een auto aan hoge snelheid tegen een elektriciteitspaal gebotst. De auto vloog uit de bocht op de Broechemsesteenweg. Door het ongeval viel de elektriciteitspaal om, waardoor de directe buren even zonder elektriciteit zaten. In de auto vielen 1 zwaargewonde en 1 lichtgewonde. De brandweer ruimt de brokstukken op.