BEKIJK: Dromedaris en twee kamelen dolen rond in dorpje vlakbij Doornik, politie op zoek naar de eigenaar

Na de loslopende paarden in de straten van Brussel vorige week, zijn afgelopen nacht drie meer exotische dieren opgedoken in het straatbeeld. In het dorpje Marquain in de buurt van Doornik zijn twee kamelen en een dromedaris gevonden. De dieren waren aan het ronddolen op straat toen ze werden opgemerkt door een alerte burger.

