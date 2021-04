Bloesemtoerisme in Haspengouw: kamers bijna volgeboekt

Mensen mogen niet meer naar het buitenland voor hun vakanties, dus zakken heel wat mensen af naar de bloesemstreek. Schepen van Toerisme in Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open VLD): “Je voelt heel goed dat Haspengouw in de lift zit en dat wij, zeker in deze periode, de derde regio zijn voor het toerisme na de zee en de Ardennen. En met de bloesems komt men ook naar Haspengouw. Dat is omdat je hier heel goed coronaproof kan genieten van die prachtige natuur.”