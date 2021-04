De man die Brussel "een hoofdstad van apen" noemde: 200 jaar geleden werd "gothic" dichter Charles Baudelaire geboren 

In 1867 overleed Baudelaire in Parijs. Pas na zijn dood verscheen “Pauvre Belgique!”, een pamflet waarin hij keihard afrekent met zijn tijd in Brussel. Het is puur scheldproza, een “catalogus van de domheid en de brutaliteit” van ons land, schrijft Eric Min. Baudelaire hekelt de koning, de straten, de gebouwen, de stank van Brussel, “een hoofdstad om te lachen, een hoofdstad van apen”.

Flaneren lukt niet in Brussel, want daar zijn de stoepen en straten niet geschikt voor. Brusselaars hebben "duistere, vormeloze gezichten", ze praten moeilijk, de woorden blijven hen in de keel steken. Het Brusselse bier faro lijkt wel "twee keer gedronken" of "uit de latrine van de Zenne geschept". De vrouwen "poetsen onafgebroken met bruine zeep", maar blijven stinken als een ram, schrijft Baudelaire in dit spotdicht: