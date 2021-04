Tegenvallende cijfers voor de Gentse hotels in het paasweekend "Slechts 13 procent van de hotels bezet"

"De bezettingsgraad van de hotels in Gent is dit weekend dezelfde gebleven zoals we die nu al gedurende bijna 13 maanden kennen," zucht Rudy De Wit die zelf het Parkhotel in Gent uitbaat. 60 procent van de Gentse hotels houdt de deuren gesloten. Voor de overige hotels, zo'n 40 procent, was in het paasweekend maar 13 procent bezet. Ondanks een paasactie die de hoteliers samen organiseerden. "Om meer klanten te verwelkomen tijdens de paasvakantie hadden we de handen in mekaar geslaan," legt De Wit uit. "Je kan logeren in een 1- tot 4-sterren hotel voor een prijs tussen de 65 en 90 euro per nacht, ontbijt inbegrepen." Maar de actie geeft tot nu toe niet het verhoopte resultaat.