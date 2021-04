Egyptische vrouw werd 2.600 jaar geleden vermoord met een bijl terwijl ze wegvluchtte

Uit de CT-scan van haar lichaam bleek dat ze nog een jonge vrouw was toen ze stierf, achteraan in de 20 of vooraan in de 30. Uit het proteomisch onderzoek bleek dat ze gezond was, er waren geen aanwijzingen voor het feit dat ze een ziekte zou gehad hebben.



Uit het onderzoek bleek ook dat het meest waarschijnlijke moordwapen een bijl was, en niet een mes zoals eerder gedacht werd. Dat wapen, dat een blad had met een half cirkelvormige scherpe rand van minstens zeven centimeter lang, komt overeen met de wonde op haar lichaam.

"Omdat we de vorm van de wonde en de hoek waarin het moordwapen is binnengedrongen, hebben kunnen identificeren, denken we dat het een bijl was", zei professor Rosalie David, een biomedisch egyptoloog aan de University of Manchester.

"Het is echter moeilijk om absoluut zeker te zijn aangezien de morfologie van de wonde aanzienlijk vervormd is", zei ze.

De moordenaar kan een Assyrische soldaat geweest zijn, zeggen de teams, hoewel een bijl ook een belangrijk wapen was in het Egyptische leger, dus ze kan ook het slachtoffer geworden zijn van een van haar eigen mensen.

Waarschijnlijk is ze snel gestorven, zeggen de onderzoekers, want de moordenaar moet vreselijke wonden veroorzaakt hebben door met gebogen armen - om maximaal kracht te kunnen zetten - langs achter met de bijl in haar ribben te hakken.