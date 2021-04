Gegevens van 3 miljoen Belgische Facebook-gebruikers gelekt, ontdek hier of je bij de gedupeerden bent

Het gaat om namen, e-mailadressen en andere persoonlijke informatie die vaak door gebruikers zelf gedeeld werden op Facebook, maar bijvoorbeeld ook om het telefoonnummer waarmee mensen zich hebben geregistreerd. Als die gegevens aan elkaar gelinkt worden, is het voor criminelen erg eenvoudig om te starten met phishing.

"Het kan een zeer persoonlijke vorm van phishing worden", waarschuwt ethisch hacker Inti De Ceukelaire. "Als mensen bijvoorbeeld op Facebook hun familieleden herkenbaar hebben gemaakt kunnen criminelen zich bijvoorbeeld voordoen als je zoon of dochter om je zo op te lichten."



Twee weken geleden was in "Pano" te zien hoe dagelijks mensen duizenden euro's verliezen door online oplichting (lees verder onder de video):