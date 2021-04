Grote enquête in Maasgemeenten over toerisme: “Inwoners zijn trots op hun landschap”

In vijf Vlaamse en zes Nederlandse gemeenten aan de twee kanten van de Maas wordt gestart met een enquête bij de inwoners over het toerisme in hun streek. Bij ons gaat het over Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken. Toerisme in eigen land zit in de lift en dat merken ze ook in die Maasgemeenten.