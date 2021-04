Herentals voorziet extra terrasruimte voor een "bruisende zomer": "Onder voorbehoud van coronamaatregelen"

De stad Herentals laat weten dat ze de moed in deze coronatijden niet laat zakken. Daarom brengt ze alles in gereedheid voor het moment waarop de horeca weer mag openen. In totaal voorziet de stad 13.552 vierkante meter extra terrasruimte. "Net als vorig jaar steunen wij onze ondernemers die het moeilijk hebben. We stellen voor hen het openbaar domein volledig ter beschikking", zegt de schepen van Lokale Economie, Yoleen Van Camp (N-VA).