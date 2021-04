Waarom horeca en leveranciers snel zekerheid willen over heropening op 1 mei: "5 weken nodig om vaten pils te brouwen"

Een café of een restaurant heropen je niet van de ene op de andere dag. In De Rooden Hoed, het oudste restaurant in Antwerpen, bijvoorbeeld zijn ze nu volop bezig aan de voorbereidingen. Niet evident want het is nog niet duidelijk hoeveel volk eigenaar Cas Goossens gaat mogen binnenlaten.

De meeste bestellingen kunnen last minute, maar sommige producten moeten echt wel op tijd besteld worden. "Canadese kreeft komt uit Canada, die moet ook naar hier kunnen komen", zegt Goossens. "Dat is vooral een probleem voor de toeleveranciers. Gaan die 50 of 500 kreeften moeten leveren? Een groot verschil natuurlijk."