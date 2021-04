Mussentelweekend geen succes: zowel qua vogeltjes als qua tellers

Terwijl we door de lockdowns figuurlijk allemaal huismussen zijn geworden, gaat het niet goed met de passer domesticus, zoals het tjilpende beestje in het Latijn heet.

De nieuwste telling toont nog maar eens aan dat de huismus "kwetsbaar" is, vertelt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "De eerste resultaten zijn in lijn met wat we hadden verwacht. De groepen huismussen blijven klein".